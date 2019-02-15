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Yangın dumanından etkilenerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın dumanından zehirlenen 44 yaşındaki Hakan Kütük hayatını kaybetti.Yangın, sabah saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi.

Yangın dumanından etkilenerek hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın dumanından zehirlenen 44 yaşındaki Hakan Kütük hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde tek başına yaşadığını öğrenilen ve çıkan yangının dumanından etkilenen 44 yaşındaki Hakan Kütük’ün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangında hayatını kaybeden Kütük’ün cenazesi olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler sonrasında Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın dumanından etkilenerek hayatını kaybetti

Yangın dumanından etkilenerek hayatını kaybetti

Yangın dumanından etkilenerek hayatını kaybetti

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