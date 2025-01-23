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Yangın faciası... Babasıyla görüntülü konuşup 12. kattan atlamıştı: Şevval Şahin'den kahreden haber geldi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.01.2025 09:33
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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında otelde bulunan 25 yaşındaki Şevval Şahin, babasıyla görüntülü konuşurken Grand Kartal Otel'in 12. katından atlama kararı alarak kendisini boşluğa bırakmıştı. Atlayışın sonrasında ağır yaralanan Şahin'den dün gece kahreden haber geldi. 25 yaşındaki Şahin'in maalesef hayata tutunamadı.

Yangın faciası... Babasıyla görüntülü konuşup 12. kattan atlamıştı: Şevval Şahin'den kahreden haber geldi!

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 vatandaş hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündemine oturan ve oteldeki ihmaller zinciri yüzünden toplumun büyük kesiminden tepki toplayan yangın faciasında o anları yaşayan vatandaşların hikayeleri de yürekleri burkmaya devam ediyor. Son olarak 1.5 ay önce otelde garson olarak işe başlayan Şevval Şahin'in yaşadıkları da bu hikayelerden bir tanesi...

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1.5 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI

1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 79 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.

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12'NCİ KATTAN ATLADI, AĞIR YARALI

Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralanmıştı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyordu.

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KARARI BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN ALMIŞTI

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıkmıştı.

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ŞEVVAL ŞAHİN'DEN KAHREDEN HABER GELDİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şahin'in dün gece hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi
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