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Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

Uşak’ta çıkan ev yangınından hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uşak’ta çıkan ev yangınından hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınlarının sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde yan yana konulan tabutlar yürekleri dağladı.
Olay, sabaha saatlerinde Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak’ta meydana geldi. Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler, baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6) ve Nurkan Yaşar’ın (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi çalışma sonrası baba ve 3 çocuğunun cenazeleri aile üyelerine teslim edildi.

Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu
Cenazelerin alınmasının ardından Elmalıdere Cami’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve belediye başkanları da katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende baba ve 3 çocuğu için ikindi namazına müteakip ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenazede faciada ölen aile üyelerinin yakınları gözyaşlarına boğulurken, namazın ardından baba ve 3 çocuğun cenazeleri Elmalıdere Mezarlığında aile mezarlığına defnedildi.

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