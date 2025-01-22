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Yangın faciasından kurtulan otel çalışanının anlattıkları yürek burktu! "İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı"

22.01.2025 23:37
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Bolu'da Grand Kartal Otel'de 79 kişinin öldüğü yangında kurtulan otel çalışanı Mehmet Can Gezici'nin anlattıkları yürek burktu. Gezici, "Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum” dedi.

Yangın faciasından kurtulan otel çalışanının anlattıkları yürek burktu! "İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı"

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybederken yangın faciasından kurtulan otel personeli Mehmet Can Gezici, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olayın etkisinden hala çıkamadığını söyleyen Mehmet Can Gezici’nin anlattıkları yürek burktu.

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Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:

"İNSANLAR ÇOCUĞUNU HAYATTA KALABİLSİN DİYE AŞAĞI ATMAK ZORUNDA KALDI"

"Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12’inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi facia
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