Yangın faciasından yeni trajedi... 3 arkadaş birlikte 12. kattan atlamış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın"

Türkiye'yi yasa boğan olayda Kartalkaya'dan yürek dağlayan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 25 yaşındaki aşçı Esra Nazik, memleketi Konya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Facia sırasında Esra'nın babası Süleyman Nazik'i arayarak, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diyerek yardım istediği öğrenildi. Yangın sırasında büyük bir paniğin yaşandığı belirtilirken, Esra Nazik'in, aynı yangında yaşamını yitiren garsonlar Eslem Uyanık ve Şevval Şahin ile aynı odada kaldığı ifade edildi. Aynı yangında hayatını kaybeden garson Eslem Uyanık ve Şevval Şahin'in oda arkadaşı olan Nazik'in de 12. kattan kurtulmak için atladığı ortaya çıktı.

ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

DHA'daki habere göre yangında ölen aşçı Esra Nazik'in (25) cenazesi, Konya'nın Meram ilçesindeki Ana Sultan Mezarlığı önüne getirildi. Cenazede 1'i kız, 2 çocuk sahibi Süleyman ve Şerife Nazik çifti, ayakta güçlükle durabildi.

YÜREĞİ KAVRULAN ANNE: KUZUMU YAŞATAMADIM

Anne Şerife Nazik, "Kuzumu yaşatamadım" diyerek yakınlarına sarılıp ağladı. Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı. Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Anne Şerife Nazik, "Kuzumu yaşatamadım" diyerek yakınlarına sarılıp ağladı. Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı. Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

ŞEVVAL VE ESLEM İLE AYNI ODADA KALIYORMUŞ

Nazik'in yanan otelin personel katı olan 12'nci katta, aynı yangında hayatını kaybeden garson Şevval Şahin (25) ve Eslem Uyanık (27) ile birlikte kaldıkları belirlendi.

EN SON BABASINI ARAMIŞ

Nazik'in, olay anından en son babasıyla Süleyman Nazik'i arayıp, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diye yardım istediği ifade edildi.

ÜÇ ODA ARKADAŞI DA 12. KATTAN ATLAMIŞ

Esra, Eslem ve Şevval'in kurtulmak için 12. kattan atladıkları öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır