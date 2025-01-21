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Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!

21.01.2025 23:09
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükselirken, aralarında otelin sahibinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'den yapılan açıklamada ise "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz." denildi.

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Korkunç olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından ise açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın kartalkaya kayak merkezi
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