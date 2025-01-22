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  4. Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Ön hasar tespit raporu tamamlandı

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Ön hasar tespit raporu tamamlandı

22.01.2025 23:29
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Ön hasar tespit raporu tamamlandı

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

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KIYMETLİ EŞYALAR ADLİ EMANETE GÖNDERİLDİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

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'AĞIR HASARLI' OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

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Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

MÜHÜRLENDİ

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
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