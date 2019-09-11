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Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi.

Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi. Bu anlar işçiler tarafından görüntülendi.
Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık İşletme Şefliği'ne ait yangın gözetleme kulesi bahçesine sabah saatlerinde boz ayı geldi. Bahçede bulunan ağaçlardaki elmaları yiyen ayının görüntüsünü cep telefonlarıyla çeken işçiler, "Bizi ziyarete gelmiş. Bir selfie yapalım mı? Gel, gel koca oğlan" diyerek birbirleriyle şakalaştı. Yangın gözetleme kulesinde çalışanlar, ayının sık sık gelerek, kule bahçesindeki elmaları yedikten sonra gözden kaybolduğunu belirterek, şimdiye kadar saldırgan bir tavrının olmadığını söyledi.
FOTOĞRAFLI

Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yediYangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yediYangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi

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