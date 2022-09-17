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Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar! Vali devreye girdi

17.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta meydana gelen olayda yangın ihbarıyla olay yerine giden gazeteci polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Gazeteci Hüsnü Ümit Avcı, polisin tekmeli ve yumruklu saldırısıyla karşı karşıya kalırken polisin kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya çalıştığı iddia edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar! Vali devreye girdi

Sivas kent merkezinde Bahtiyarbostan Mahallesi zerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olayı görüntülemek için bölgeye giden DHA Sivas Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, görüntü almasını engellemeye çalışan polis memuru Ü.G.'nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Yanındaki DHA Muhabiri Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede koluna darbe aldı.

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KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNESİNİ KIRMAYA ÇALIŞTI

Kendi meslektaşının engellemeye çabasına rağmen muhabirin üzerine gelen polisin yumruk ve tekme atma anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya teşebbüs etti. Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen Hüsnü Ümit Avcı'ya olay yerinde bulunun sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

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(DHA)


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Sivas
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