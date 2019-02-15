YANGIN HABERİNİ ALAN MAHKUM YAKINLARI METRİS CEZAEVİNE GELDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Metris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi önünde yaşanan hareketlilik

-İçeriye giren araçlar

-Polis önlemi

-Mahkum yakınları

-Genel ve detaylar

