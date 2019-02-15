HABER

YANGIN HABERİNİ ALAN MAHKUM YAKINLARI METRİS CEZAEVİNE GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Metris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Metris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Cezaevi önünde yaşanan hareketlilik
-İçeriye giren araçlar
-Polis önlemi
-Mahkum yakınları
-Genel ve detaylar

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Aydın'da apartman yangınıAydın'da apartman yangını
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.