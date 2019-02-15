Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevine geldi

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

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