Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası! Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır.



Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz.



#DenizliYanıyor — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 3, 2021



