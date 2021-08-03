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  4. Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası! Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası! Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

03.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada hızla yayılan Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" dendi.

Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası! Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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