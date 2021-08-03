Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası! Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 3, 2021
Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz.
#DenizliYanıyor
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