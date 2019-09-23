Yangın helikopterinin isimsiz kahramanları

MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 1 Haziran'dan bu yana konuşlu olan yangın helikopteriyle bugüne kadar 34 yangına müdahale edilip, 137 saat 32 dakika uçuş yapıldı. Uçuş ekibinde 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi bulunan yangın helikopteri, olası yangında talep gelmesi halinde 12 dakika içinde havalandırılıyor. Ortalama 2 saat 15 dakika havada kalan ekip, alevlere müdahale ediyor.

Türkiye'nin yangın konusunda en riskli bölgelerinden Milas'ta, 1 Haziran'dan bu yana, UP-MI 804 kuyruk numaralı yangın söndürme helikopteri ile mürettebatı bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kiralanan helikopter, 28 Ekim'e kadar Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde kullanılacak. Denizcik Orman Deposu'nda konuşlu olan helikopter, bu sezon 137 saat 32 dakika boyunca ormanların korunması için havada kaldı. Çıkan her yangında, tecrübeli ve alanında uzman mürettebat, helikopterle bölgedeki 34 yangın için havalandı. Bodrum'un da içinde olduğu Milas Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki yangınlar için 22, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki için 10, İzmir'deki yangınlar için ise 2 kez havalanan helikopterde; öğretmen pilot kaptan İlkham Abdurakhmanov, kaptan Ruslan Aglambekov, uçuş mühendisi Bolat Kanapianov, Türk pilot Observer Çetin Doğuş Dilmen ve vardiyaya göre orman muhafaza memurları Erdinç Keser ile Eser Zincirkıran görev yapıyor. Ekibin görünmeyen kısmında ise teknisyen ve yer mühendisleri Ylan Kambarov ve Akhmet Bazarbaev görev alıyor. Mühendisler, uçuşun sorunsuz geçmesi için teknik işlemleri yürütüyor.

5 AY TÜRKİYE'DE, 7 AY ÜLKESİ KIRGIZİSTAN'DA

Askeri çalışma hayatının ardından emekli olduktan sonra 7 yıldır sivil havacılıkta çalışan ve Milas'ta konuşlu yangın söndürme helikopterinde görev yapan öğretmen pilot kaptan İlkham Abdurakhmanov, yılın 5 ayı Türkiye'de, 7 ayı ise ülkesi Kırgızistan'da yaşıyor. Daha önce birçok ülkede görev yaptığını belirten Abdurakhmanov, "Bulgaristan, Afrika gibi ülkelerde çalıştım. 2017 yılından bu yana da Türkiye'deyim. 4 bin 900'ü aşkın uçuş saatim var. Şu anda bir ihbar gelse 12 dakikada çıkış yapıyoruz. Türk pilotum yangın koordinatını verdikten sonra yangın bölgesine ulaştığımızda yaptığımız ilk iş, yangının durumunu değerlendirmek. Yangın küçükse kendi başımıza söndürüyoruz. Büyükse destek ekip istiyoruz" dedi.

Yangın söndürme helikopterinin teknik özelliklerinden de bahseden Abdurakhmanov, "Helikopterimiz toplam 12 ton ağırlığında. Su taşıdığımız bambi de 2,5 ton. En yüksek 6 bin metre yukarı çıkabiliyor. 270 maksimum hızı var ancak biz 220 operasyon hızında kullanıyoruz. Bambi varsa 150'yi aşmıyoruz. Benim rekorum 2 saat 15 dakikalık bir uçuşta 53 sorti. Edremit'te yangın çıkmıştı, müdahale etmiştik. En zorlu yangınım da Bursa ve Dalaman'daydı. Orada 1 hafta boyunca müdahale bulunmuştuk" diye konuştu.

UÇUŞUN KOORDİNASYONU TÜRK PİLOTTA

Ekipteki Türk pilot Çetin Doğuş Dilmen ise yabancı pilotlara kule konuşmalarında yardımcı olup, uçuşun koordinasyon görevini üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü ile koordinat, görev ve uçuş konusunda sürekli irtibatta olduklarını belirten Dilmen, "Ormancı arkadaşlarla çalışıyoruz. Uçuş süremiz yakıttan dolayı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürüyor. Bu süre içinde kule ve diğer helikopterlerle talimat alışverişi yapıyoruz. Milas'ta yangın sezonu 5 ay sürüyor, sezonluk çalışıyoruz. Yangına müdahale için kalkış yapmadan önce Milas-Bodrum Havalimanı'na bilgi vermek zorundayız. Kalkışımızdan sonra da çeşitli brifingler alıyoruz. Daha sonra yangın frekansına geçiyoruz. Frekansımızda diğer helikopterlerin telsizleri var, onlarla koordinasyon kuruyoruz. Çünkü suyu aldığımız yer ile yangın arasında belirli bir mesafe var. Bazen 7- 8 helikopter çalışabiliyoruz. Bazen duman altı olabiliyor, etrafı göremiyoruz. Diğer helikopterlerden bilgi alıyoruz" dedi.

'BAMBİ ELEKTRİK TELLERİNE RADYO ANTENLERİNE TAKILABİLİYOR'

Milas'ta 2004- 2006 yıllarında düşen helikopterleri hatırlatan Çetin Doğuş Dilmen, "Helikopterler birçok sebepten dolayı düşebiliyor. Helikopterimizin altında su taşıyan bambimiz var. Bu, elektrik tellerine, radyo antenlerine takılabiliyor; rüzgardan savrulabiliyor. Aslında havacılığın temelleri kanla yazılmıştır. Bazı şeyleri göz ardı etmemek zorundayız. Yangın var; evet, doğru. Ama yine de 1000 feet'in altına inmememiz lazım. Çünkü elektrik direkleri ve telleri var, her şey olabilir. Yangına daha fazla müdahale etmek için canla başla mücadele ediyoruz ama yangının daha içine girmeye çalışırken maalesef bu elektrik direkleri, kablolar bizim başımıza bela oluyor. Çünkü bir kez takıldığınız zaman kurtuluşu yok" diye konuştu.

Orman muhafaza memurları da yangın ihbarlarını alarak, helikopterleri harekete geçiriyor. Yangın alanındaki en yetkili amirle sürekli irtibat halinde olan memurlar, yer ekipleri ile de telsiz irtibatını sağlıyor.