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Yangın ihbarına gitti, kendi evini söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 06:53 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibindeki erlerden İsmail Fatih Eren'in (28) evinde çıkan yangın, müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Eren, yangın sonrası eşi C ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.​

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'ndeki evde çıktı. Evin bacasından çıkan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibinden İsmail Fatih Eren, yanan binanın kendi evi olduğunu görünce şoke oldu. Ekip yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası İsmail Fatih Eren, büyük korku yaşayan eşi Ceyda Eren (25) ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.

Nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala yangın ihbarına gittiklerini ve yangının kendi evinde olduğunu belirten itfaiye eri İsmail Fatih Eren, "Yangının kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Yangını söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Evde de büyük bir zarar oluşmadı" dedi.

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