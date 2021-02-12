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Yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi

12.02.2021 01:49 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Adem S.’ye ait fındıklık bahçesinde bulunan betonarme iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evi alevlerin sardığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın esnasında ise evde kimsenin bulunmaması teselli kaynağı olurken, iki katlı betonarme yapı kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ahmet S.’nin komşusu Recep Ali Özcan, “Yangın söndürüldü. Ardından soğutma işlemi devam etti. Allah beterinden korusun, diyorum. Can kaybı yok. Evde kimse yoktu. Buna da şükür. Komşularımız yolda. Sahipleri geliyor” sözlerine yer verdi.

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