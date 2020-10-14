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Yangın mağdurları PKK’ya lanet okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Hatay’da geçtiğimiz gün çıkan yangında mağdur olan vatandaşlar, terör örgütü PKK’ya lanet okudu.Hatay’da Cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp Belen, Arsuz ve İskenderun’da yerleşim yerlerine sıçrayan ve Cumartesi akşam kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasarı tespit çalışmaları sürüyor.

Hatay’da geçtiğimiz gün çıkan yangında mağdur olan vatandaşlar, terör örgütü PKK’ya lanet okudu.
Hatay’da Cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp Belen, Arsuz ve İskenderun’da yerleşim yerlerine sıçrayan ve Cumartesi akşam kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasarı tespit çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, sosyal medyadan yangını üstlenen terör örgütü PKK’ya tepkiler her geçen gün artıyor.
Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesi’ndeki yangına ilk müdahale edenlerden Yalçın Kaya, “İlk yangın çıktığında ellerimize hortumları alarak bu sitenin tamamen yanmasını engelledik. Fakat yangının ilk çıkma sebebinin sabotaj olduğunu söylüyorlar. Ancak kimse tam olarak neden çıktığını bilmiyor. Hepimiz sosyal medya üzerinden bu yangını PKK’nın üstlendiğini öğrendik” diye konuştu.
Yangını çıkartanlara lanet okuyan Kaya, “Allah o PKK’yı perişan eylesin. Bütün hepsinin Allah belasını versin. Kahrolsunlar. Bu kadar insana acı yaşattılar, kendileri bin katını yaşasınlar. Hiçbiri delikanlıca çıkıp biz yaptık demiyor ama sosyal medya üzerinden biz yaptık, yapmaya da devam edeceğiz diyorlar. Hepimiz sonucu bekleyeceğiz. Karşımızda bir insan yok, eğer olsa onların kanlarını içeriz ama sadece sosyal medyadan konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.
Kamil Selçuk isimli vatandaş ise yangının sabotaj olduğunu söyleyerek, “Bu yangın elektrik direğinden çıkan bir yangın değil. Bu kundaklamadır. Allah belasını versin o PKK’nın. İnşallah kendi ocakları yanar. Bizim ciğerimiz yandı. Ormanlarımız bizim oksijenimiz, ciğerimizdir. Bir ağaç en az 50-60 senede geri eski haline geliyor. Biz burayı tekrar ağaçlandıracağız ama biz görmeyeceğiz, anca çocuklarımız veya onların çocukları görür. Ha bir insanı öldürmüşsün ha bir ağaç kesmişsin hiç fark etmez” dedi.
Yangında evinin son anda kurtulduğunu belirten Yusuf Gürlek de PKK’ya tepki göstererek, “Bunu yapan kimse Allah onların belasını versin. Ben tek bunu diyeceğim. Bu kadar insanların canı yandı, evi barkı yandı. Eskiden evimiz ormanlık alanı görüyordu, şimdi is kokusu var. Daha önceden oksijenimiz vardı, bir ağacın yeşermesi nereden baksan 30 yıl sürer” şeklinde konuştu.
Öte yandan drone ile görüntülenen yangın bölgesinin evlere 2-3 metre olan yakınlığı dikkat çekti. Küçük bir çocuğun da eline su dolu kovayı alıp kurumuş ağaçları soğutma çalışması yapması yürekleri dağladı.

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