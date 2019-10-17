"Yangın merdiveni kapısını kilitli tutmak hayati risklerin yaşanmasına neden oluyor"

Hırsızlık ihtimali kapsamında bina ve işyerlerinde bulunan yangın merdivenlerinin işlevlerine engel olacak şekilde alınan önlemler; yangın tehlikesi durumlarında daha büyük hayati risklerin yaşanmasına neden oluyor. Güvenlik tedbirlerinin hem yangın tehlikesinin hem de hırsızlık olaylarının dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurgulayan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "Yangın tehlikesi ve hırsızlık tehdidi arasında seçim yapılmamalı. Büyük trajedilerin yaşanmaması adına yangın merdivenleri ile ilgili standartlara uyulması gerekiyor" dedi.

Hırsızlık ihtimaline karşın bina ve işyerlerindeki yangın merdivenlerinin işlevine engel olacak şekilde alınan önlemler; hayati riskler taşıyacak olayların yaşanmasına neden oluyor. Yangın merdivenleri kapılarının kilitli tutulması, olası yangın tehlikesi karşısında insanların tahliye edilmesini engelliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, acil durumlarda, bina içerisinde bulunan kişilerin güvenli bir biçimde tahliyesi için kullanılması gereken yangın merdivenlerinin güvenliğin en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Gök, yeni nesil bina projeleriyle birlikte tercih edilen dairesel tip yangın merdivenlerinin önemli bir bölümünün acil durum anında kaçışa imkân vermeyecek şekilde demir parmaklıkla kapatıldığını veya kilitli tutulduğunu gördüklerine dikkat çekti.