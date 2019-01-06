YANGIN MERDİVENİNDEN TIRMANIP TEKSTİL FİRMASINI SOYDULAR

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de bir tekstil firması, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası, odada bulunan çantadaki 25 bin TL ile çekleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Aralık Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil firmasının bulunduğu iş hanı önüne gelen 5 şüphelilerden 3'ü, yangın merdiveninden tırmanarak firmanın en üst katında bulunan yönetim katına girdi. Diğer iki kişi ise gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheliler firma sahibinin odasına yöneldi. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler, çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyasını, odada bulunan çantadaki 25 bin TL ile çekleri çalarak kayıplara karıştı.

Pazartesi sabah saatlerinde iş yerine gelen firma sahibi Ahmet Polat, soyulduklarını fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iş yerinde inceleme yaptı. Kameraları incelemeye alan ekipler, soygunu gerçekleştiren 5 şüphelinin tekstil firmasına yangın merdiveninden tırmanarak girdiğini belirledi.