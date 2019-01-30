Yangın sırasında çatıdan düşen fabrika sahibi ağır yaralandı (2)

HASTANEDE KURTARILAMADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
FOTOĞRAFLI
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum