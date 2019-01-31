Yangın sırasında çatıdan düşerek ölen iş adamı toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıdan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), toprağa verildi. Olay, dün Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 28'inci Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Yaşar Seçgin, ahşap fırınından çatıya yükselen dumanları fark etti. Dumanın nedenini tespit etmek isteyen Seçgin, çatıya çıktı. Kısa süre sonra çatıda dengesini kaybeden Yaşar Seçgin, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. İtfaiye yangını söndürürken, Seçgin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak Yaşar Seçgin, olaydan yaklaşık 2 saat sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ Fabrika sahibi Yaşar Seçgin için bugün Urgancılar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Seçgin'in ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Yaşar Seçgin'in cenazesi öğle namazına müteakip Urgancılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

