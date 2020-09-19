Yangın Söndürme Çalışmalarına Yağmur Desteği

ABD’de son olarak Los Angeles’ın doğusunda bir parti sırasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinden birinin Cuma günü hayatını kaybetmesiyle ülkenin batısında çıkan yangınlarda ölenlerin sayısı en az 35’e yükseldi. Yetkililer yangının havai fişek nedeniyle 5 Eylül’de çıktığını bildirdi. Oregon’un batısında yağışlar yangının kontrol edilmesi çalışmalarında ilerleme kaydedilmesine yardım etti.

Yetkililere göre yangın 8.500 hektar alanın kül olmasına neden oldu. 12 itfaiye görevlisi hafif yara aldı, en az 10 bina kül oldu.

Amerika'nın batısındaki yangınlarda şu ana kadar California’da ikisi itfaiye görevlisi 26 kişi hayatını kaybetti. California’da Ağustos ortasından bu yana 1,3 milyon hektar alan yandı. Oregon ve Washington eyaletlerinde ise 7 Eylül’den bu yana 650 bin hektar alan kül oldu.

Uzmanların şiddeti ve etki alanı bakımından ‘‘benzersiz’’ olarak değerlendirdiği yangınlar üç eyalette birçok küçük kasabanın ve binlerce evin yok olmasına neden oldu.

Yangınların büyük çoğunluğunun çıkmasına ve yayılmasına sıcak ve kuru hava, şimşek fırtınaları ve şiddetli rüzgarlar neden oldu.