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Yangın Söndürme Çalışmalarına Yağmur Desteği

19.09.2020 02:48 | Son Güncelleme

ABD’de son olarak Los Angeles’ın doğusunda bir parti sırasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinden birinin Cuma günü hayatını kaybetmesiyle ülkenin batısında çıkan yangınlarda ölenlerin sayısı en az 35’e yükseldi

Yangın Söndürme Çalışmalarına Yağmur Desteği

ABD’de son olarak Los Angeles’ın doğusunda bir parti sırasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinden birinin Cuma günü hayatını kaybetmesiyle ülkenin batısında çıkan yangınlarda ölenlerin sayısı en az 35’e yükseldi. Yetkililer yangının havai fişek nedeniyle 5 Eylül’de çıktığını bildirdi. Oregon’un batısında yağışlar yangının kontrol edilmesi çalışmalarında ilerleme kaydedilmesine yardım etti.

Yetkililere göre yangın 8.500 hektar alanın kül olmasına neden oldu. 12 itfaiye görevlisi hafif yara aldı, en az 10 bina kül oldu.

Amerika'nın batısındaki yangınlarda şu ana kadar California’da ikisi itfaiye görevlisi 26 kişi hayatını kaybetti. California’da Ağustos ortasından bu yana 1,3 milyon hektar alan yandı. Oregon ve Washington eyaletlerinde ise 7 Eylül’den bu yana 650 bin hektar alan kül oldu.

Uzmanların şiddeti ve etki alanı bakımından ‘‘benzersiz’’ olarak değerlendirdiği yangınlar üç eyalette birçok küçük kasabanın ve binlerce evin yok olmasına neden oldu.

Yangınların büyük çoğunluğunun çıkmasına ve yayılmasına sıcak ve kuru hava, şimşek fırtınaları ve şiddetli rüzgarlar neden oldu.

California’da Ağustos ortasından bu yana 23 yangına, Oregon’da sekiz ve Washington eyaletinde ise bir yangına sivil halkın neden olduğu sanılıyor.

Çoğu Oregon’da olmak üzere tahliye edilen binlerce kişi şu anda çadırlarda, karavanlarda ya da otel odalarında barınıyor.

Acil durum yetkilileri bu tür şiddetli yangınlarla mücadele etmeye alışık olmayan Oregon’da ölü sayısının arama kurtarma çalışmaları devam ettikçe artmasından endişe ediyor.

Oregon’da devam eden 10 büyük yangının söndürülmesi çalışmalarında yer alan 6 bin kadar itfaiye görevlisi yağmurlar nedeniyle Cuma günü daha fazla ilerleme kaydetti.

Bazı bölgelerde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması uyarıları yapıldı.

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