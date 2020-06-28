Yangın söndürme helikopteri tonlarca suyu TRT muhabirinin üzerine bıraktı

Yangın saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

TRT MUHABİRİ TONLARCA SUYUN ALTINDA KALDI

Yangın söndürme helikopterinin havadan müdahalesi sırasında ormandan canlı yayında bulunan TRT muhabiri Büşra Çelik yangını söndürmek için bırakılan tonlarca suyun altında kaldı. TRT ekibinin yaşadığı zor anlar, ekranlara saniye saniye yansıdı.

