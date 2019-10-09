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Yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

BURSA'da yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fehim G.'ye (50) ait yangın sistemleri satan iş yerinde kalan işçi Serhat Eğel (35) ve Tuncay Çeliktutan (58), alkol almaya başladı. Geç saatlere kadar alkol alan ikili bir süre sonra uyudu. Bir anda ofisten yükselen alevleri fark eden Çeliktutan, dışarı çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen Çeliktutan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Eğel'i kurtarmak için harekete geçti. Alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerine giren ekipler, Eğel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eğel'in cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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