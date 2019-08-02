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Yangın sonrası evsiz kalanları ziyaret eden Bakan Pakdemirli: Mevzuata takılmayın, sorunu çözün

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde, iki yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ve o tarihten sonra konteynerlerde yaşamaya başlayanları ziyaret etti.

Yangın sonrası evsiz kalanları ziyaret eden Bakan Pakdemirli: Mevzuata takılmayın, sorunu çözün

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde, iki yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ve o tarihten sonra konteynerlerde yaşamaya başlayanları ziyaret etti. Evlerin neden yapılmadığını soran ve konunun mevzuata takıldığı bilgisini alan Pakdemirli, "Ne çok mevzuata takılıyoruz, mevzuata takılmayın. İnsanlar deniz üzerine kazıklarla ev yapıyor. Bu sorunu bir an önce çözün" talimatı verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir ziyarette bulunmak üzere Muğla’ya geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Milas-Bodrum Havalimanı’na inen Bakan Pakdemirli, daha sonra Güvercinlik'te, orman yangını söndürme işçileri ve diğer orman personeli ile bir araya gelerek, yemek yedi. Pakdemirli, daha sonra helikoptere binerek, yangınlarda zarar gören Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki bazı ormanlık alanları havadan inceledi. İncelemenin ardından helikopterden inen Pakdemirli, karayolu ile 2017 yılının Eylül ayında çıkan yangında 57 ev, 10 ahır ve 2 deponun kül olduğu Menteşe’nin Zeytinköy Mahallesi'ni ziyaret etti.
Mahallelinin sorunlarını dinleyen Bakan Pakdemirli, Zeykinköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Aykaç'a, "Yangının üzerinden iki yıl geçmiş. Evler neden yapılmadı" diye sordu. Muhtar Aykaç'tan, "Evlerin en az 90 metrekare olması gerekiyormuş. Bu yüzden ÇED raporu verilmedi" cevabını alan Pakdemirli, "Ne çok mevzuata takılıyoruz, mevzuata takılmayın. İnsanlar deniz üzerine kazıklarla ev yapıyor. Bu sorunu bir an önce çözün" diyerek Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e talimat verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, geceyi Fethiye’de geçireceği ve yarın Dalaman ilçesinde de bir takım incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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Yangın sonrası evsiz kalanları ziyaret eden Bakan Pakdemirli: Mevzuata takılmayın, sorunu çözünYangın sonrası evsiz kalanları ziyaret eden Bakan Pakdemirli: Mevzuata takılmayın, sorunu çözünYangın sonrası evsiz kalanları ziyaret eden Bakan Pakdemirli: Mevzuata takılmayın, sorunu çözün

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