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Yangın sonrası iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

29.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, ilçeye bağlı Ormanlı köyünde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Ormanlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Satılmış Kırmaz’a ait evde henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken, ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Yangını gören köy sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Dumandan etkilenen Satılmış Kırmaz’a olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yangın söndürülürken, can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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