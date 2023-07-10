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  4. Yangın sonucu oluşan duman gökyüzünü kapladı! Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Yangın sonucu oluşan duman gökyüzünü kapladı! Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

10.07.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de öğle saatlerinde iki ilçede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangınları çıktı. Akşam saatlerinde Aliağa'da çıkan yangın kontrol altına alınırken Menderes ilçesindeki yangın devam ediyor. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Uçaklar Milas- Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi.

Yangın sonucu oluşan duman gökyüzünü kapladı! Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Menderes ilçesi Olanağası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İzmir'e gelen uçakların Milas- Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. İzmir’den 18 uçak seferinin iptal edildiği ve ikinci bir karara kadar havalimanının uçuşlara kapalı kalacağı belirtildi.

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4 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir’in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi’nde saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale ediyor. Ekipler yangını söndürmek için 7 saati aşkın bir süredir mücadele veriyor. Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 ormancı taburcu edilirken, bir personelin serviste, bir personelin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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ALİAĞA YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

Öte yandan İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 7 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Menderes

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