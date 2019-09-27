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Yangın tatbikatı heyecan yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

İZMİR Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom binasında, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla  büyük çaplı bir tatbikat düzenlendi.

Yangın tatbikatı heyecan yarattı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom binasında, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla büyük çaplı bir tatbikat düzenlendi.
'İtfaiye Haftası' etkinlikleri kapsamında İzmir İtfaiyesi ve Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı, heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye'nin tatbikat ve yangın söndürme çalışmaları merakla izlendi.
Tatbikat gereği Alsancak'taki Türk Telekom hizmet binasında çıkan temsili yangına müdahale edildi. Binadan çıkan dumanların yükselmesi üzerine içerdeki çalışanlar tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binada mahsur kalan çalışanları kurtardı. AKS 110 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın ardından, İzmir İtfaiyesi uzmanları tarafından ev yangınlarına müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi.

FOTOĞRAF

Yangın tatbikatı heyecan yarattıYangın tatbikatı heyecan yarattıYangın tatbikatı heyecan yarattıYangın tatbikatı heyecan yarattı

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