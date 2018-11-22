HABER

Yangın tatbikatını gerçek sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Basmane Meydanı'ndaki ek hizmet binasında yangın tatbikatı yapıldı.

Yangın tatbikatını gerçek sandılar

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Basmane Meydanı'ndaki ek hizmet binasında yangın tatbikatı yapıldı. Meydandan yürüyerek geçen vatandaşlar gerçek olduğunu düşündükleri tatbikatı, korkulu gözlerle izledi.
Kentin en işlek yerlerinden Basmane Meydanı'nda bulunan Konak Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki yangın tatbikatı gerçek sanıldı. Senaryo gereği yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak belediye çalışanları ve vatandaşlara gerekli müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdi. Büyük bir heyecan içinde ve gerçeğe yakın yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı. Tüm personel ve ziyaretçilerin panik olmadan, toplanma alanına yönlenmeleri sağlandı. Çalışan personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşalttı. Yangın alarmıyla birlikte, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde senaryo gereği baygınlık geçiren 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedavi altına alındı. Meydanda yürüyen vatandaşlar, yaralıların taşınmasını ve sedyeye yatırılmasını endişeli bir şekilde izledi. Tatbikat olduğunu sorarak öğrenen vatandaşlar, gülümseyerek olay yerinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Yangın tatbikatını gerçek sandılarYangın tatbikatını gerçek sandılarYangın tatbikatını gerçek sandılarYangın tatbikatını gerçek sandılar

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Şehitler fidanlar ile yaşayacakŞehitler fidanlar ile yaşayacak
Düşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktımDüşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Samanların arasından servet çıktı!

Samanların arasından servet çıktı!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.