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Yangın tatbikatını gerçek sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Basmane Meydanı'ndaki ek hizmet binasında yangın tatbikatı yapıldı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Basmane Meydanı'ndaki ek hizmet binasında yangın tatbikatı yapıldı. Meydandan yürüyerek geçen vatandaşlar gerçek olduğunu düşündükleri tatbikatı, korkulu gözlerle izledi. Kentin en işlek yerlerinden Basmane Meydanı'nda bulunan Konak Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki yangın tatbikatı gerçek sanıldı. Senaryo gereği yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak belediye çalışanları ve vatandaşlara gerekli müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdi. Büyük bir heyecan içinde ve gerçeğe yakın yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı. Tüm personel ve ziyaretçilerin panik olmadan, toplanma alanına yönlenmeleri sağlandı. Çalışan personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşalttı. Yangın alarmıyla birlikte, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde senaryo gereği baygınlık geçiren 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedavi altına alındı. Meydanda yürüyen vatandaşlar, yaralıların taşınmasını ve sedyeye yatırılmasını endişeli bir şekilde izledi. Tatbikat olduğunu sorarak öğrenen vatandaşlar, gülümseyerek olay yerinden ayrıldı.

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