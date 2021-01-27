HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangın uykuda yakaladı

Yangın uykuda yakaladı

27.01.2021 01:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Derli İlçesine bağlı Yavuzkemal Beldesinde bacadan çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, beldenin Şıhlar Mahallesi’nde Yılmaz Şen’e ait tek katlı ahşap ev, gece yarısı bacadan çıktığı tahmin edilen yangın ile kullanılamaz hale geldi.

Giresun’un Derli İlçesine bağlı Yavuzkemal Beldesinde bacadan çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, beldenin Şıhlar Mahallesi’nde Yılmaz Şen’e ait tek katlı ahşap ev, gece yarısı bacadan çıktığı tahmin edilen yangın ile kullanılamaz hale geldi. Evde ailesiyle birlikte yaşayan Şen, yangının bacadan çıktığını fark etmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla evden çıkarak komşularından yardım istedi. Yavuzkemal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye gelinceye kadar mahalleli yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından yangın komşu evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili bilgi veren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, “ Ahşap olan tek katlı evdeki yangın rüzgarın etkisiyle bacadan çıkmış. Yangın esnasında evde olan vatandaşlarımızın yangını fark etmeleri büyük bir faciayı önledi. Ahşap olan evdeki yangın, yandaki ahşap olan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev içerisindeki eşyalarla tamamen kullanılmaz hale geldi, ancak tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulunduKendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı

Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı

Maltepe’de yıkımı devam eden bina göçtü: Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korku dolu anlar! Yıkımı devam eden bina göçtü

İzmir'de kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Görevliler gördükleri manzara karşısında şoke oldu! Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da jandarmadan kaçak içki üretimine baskın

Tekirdağ'da 900 litre kaçak içki ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.