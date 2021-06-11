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  4. Yangına giden itfaiye aracı devrildi! Acı haberi Mansur Yavaş verdi

Yangına giden itfaiye aracı devrildi! Acı haberi Mansur Yavaş verdi

11.06.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangına müdahale etmeye giderken kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, Sincan'da yoğun bakım tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Yangına giden itfaiye aracı devrildi! Acı haberi Mansur Yavaş verdi

Kaza dün saat 15.30 sıralarında, Beypazarı-Nallıkan karayolu 10'uncu kilometrede meydana geldi. Beypazarı ilçesinin kırsal Çantırlı Mahallesi’nde çıkan ekin yangınına müdahale için yola çıkan Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Uysal ile yanındaki Veyis Keçecioğlu ve Ahmet Erdem yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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ACI HABERİ MANSUR YAVAŞ VERDİ

Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" dedi.

(DHA)

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