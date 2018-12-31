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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:37 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ev yangınına giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri, yaralandı.

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ev yangınına giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri, yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nazilli- Bozdoğan yolu üzerindeki Arpaz yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Beğerli Mahallesi'ndeki ev yangınına giden, Ramazan Yolalan yönetimindeki 09 AB 383 plakalı Nazilli İtfaiye Amirliği'ne ait itfaiye aracı, kontrolden çıktı. Takla atan araç devrilirken, içindeki 3 itfaiye eri ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 itfaiye erinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandıYangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandıYangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandı

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