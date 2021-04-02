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  4. Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı

Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı

02.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Detroit kentinde yangın ihbarı alarak hızla olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı önce bir cipe, sonra akaryakıt istasyonunda bulunan araca çarparak yangına yol açtı.ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde facianın eşiğinden dönüldü.

ABD’nin Detroit kentinde yangın ihbarı alarak hızla olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı önce bir cipe, sonra akaryakıt istasyonunda bulunan araca çarparak yangına yol açtı.
ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Aldığı yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye aracı önce seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan itfaiye aracı daha sonra akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt alan park halindeki bir araca çarptı. İstasyonda yangın çıkarken, 3 itfaiye eri dahil 7 kişi hafif yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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