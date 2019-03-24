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Yangına giden itfaiye aracına kamyonet çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangınına giden itfaiye aracına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı - Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde göreve giden itfaiye aracına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yavaş yönetimindeki 16 H 6344 plakalı kamyonet, İznik-Çakırca Mahallesi yolunda, sazlık alandaki yangına müdahale için giden Kamil Ermiş idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.

Kazada kamyonette sıkışan Yavaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralanan Yavaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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