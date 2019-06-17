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Yangına giden Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 21:24 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, orman yangınına müdahaleye giden arasöz tarlaya uçtu.

Yangına giden Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı 

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, orman yangınına müdahaleye giden arasöz tarlaya uçtu. Kazada, 3 Orman İşletme personeli yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Karakurt Mahallesi yakınında meydana geldi. Karakurt Mahallesi'ndeki yangına müdahale için yola çıkan Mehmet Kayan idaresindeki 45 HA 8915 plakalı arasöz, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda keskin virajda kayarak kontroldan çıktı. bariyerleri aşan arasöz takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, arasözde bulunan Orman İşletme personeli Mehmet Kayan, Bahri Afşin ve Cemal Ercan yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile arasözden çıkarak yardım bekledi. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangına giden Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı Yangına giden Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı

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