Yangına giderken dar sokaktan geçemeyince dubaları kestiler

Bursa'da yangın çıkan eve ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemeyince yol kenarındaki demir dubaları kesmek zorunda kaldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Menekşe Sokağı'nda tek katlı müstakil bir evde içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, tarihi surların Tahtakale Kapısı bölgesine gelince sokağın dar olması nedeniyle ilerleyemedi.
Ekipler, kenarda bulunan demir dubaları keserek yoluna devam edebildi. Yanlış park edilen araçlar da ekibin geçişine engel oldu.
İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına aldı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine ve çatısının çökmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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