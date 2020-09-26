HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı

Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 23:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da balkondan başlayıp evin içine sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride çok sayıda mutfak tüpü olması nedeniyle büyük bir tehlike atlattı.

Şanlıurfa’da balkondan başlayıp evin içine sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride çok sayıda mutfak tüpü olması nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Yangını kontrol altına alıp tüpleri dışarı çıkaran itfaiye erlerinden biri düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ayed Muhammed isimli şahsın evinde yaşandı. Balkonda başlayan yangın, kısa sürede evin içine sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde çok sayıda mutfak tüpü olduğu belirlendi. Tüplerin patlamaması için ekipler yoğun bir çaba harcadı. Ekipler tüpler patlamadan dışarı çıkartmayı başarırken yangın nedeniyle itfaiye erlerinden biri yaralandı. Yaralı itfaiyeci, Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattıVahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?
En Çok Okunan Haberler
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Merakla bekleniyordu! Çin, aşı sonuçlarını açıkladı
Merakla bekleniyordu! Çin, aşı sonuçlarını açıkladı
Film gerçek oldu! Hepsini saniyeler içinde topladılar
Film gerçek oldu! Hepsini saniyeler içinde topladılar
Oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Bahçelievler’de gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan adam dehşet anlarını anlattı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal olayla ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama
Hastanedeki skandal olayla ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama
Bursa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan kamyonet hurdaya döndü
Bursa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan kamyonet hurdaya döndü
'Denizde yüzerken maske takmama cezası kesildi' iddiası
'Maske takarak nasıl yüzebilirim!'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.