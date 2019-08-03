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Yangına müdahale eden itfaiyecilere taşlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, geç geldikleri iddiasıyla çevrede toplanan grubun taşlı saldırısına uğradı.

Yangına müdahale eden itfaiyecilere taşlı saldırı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, geç geldikleri iddiasıyla çevrede toplanan grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda 1 itfaiye eri başına isabet eden taşla yaralanırken, 1 itfaiye aracının camları kırıldı.
Olay, Yenimescit Mahallesi Pırnarlık Sokak’ta meydana geldi. Tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale sırasında çevrede toplanan ve ekiplerin geç geldiğini iddia eden grup, itfaiyecilere ve araca taşla saldırdı. Başına taş isabet eden itfaiye eri Şükrü Soner Sezgin, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede toplanan grubu dağıtırken, yaralı itfaiyeci ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri kimliklerini tespit ederek, yakalanmaları için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yangına müdahale eden itfaiyecilere taşlı saldırıYangına müdahale eden itfaiyecilere taşlı saldırıYangına müdahale eden itfaiyecilere taşlı saldırıYangına müdahale eden itfaiyecilere taşlı saldırı

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