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Yangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

TUZLA'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.

Yangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kamerada

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.
Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Yangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kameradaYangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kameradaYangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kameradaYangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kamerada

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