Yangına müdahale eden itfaiyecinin çatıdan düşme anı kamerada

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.

Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAF)



