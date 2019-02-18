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Yangına müdahale eden itfaiyeye dar sokak engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan iki katlı binanın bulunduğu sokağa darlığı nedeniyle giremeyen itfaiye ekipleri, hortumları birleştirerek müdahale etti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Uğureli Sokak'ta Abidin Koçuk'a ait 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

İkinci katta oturan Abidin Koçuk'un oğlu Fatih Koçuk, alevleri fark ettikten sonra alt kattaki babasını ve annesi Ayşe Koçuk'u binadan dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, darlığı nedeniyle sokağa giremedi ve hortumları birleştirerek yangına müdahale etti.

Elektrik tellerinin yanan binaya yakın olması nedeniyle Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, akımı kesti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

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Bursa dar sokak EV YANGINI Mollafenari Mahallesi

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