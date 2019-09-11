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Yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

Yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın yanan bacasına müdahale eden itfaiyeci, itfaiye aracının merdiveninden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dört katlı binanın çatı kısmındaki yangını yanındaki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, itfaiye ekibinden Tekin Bilgin, ayağı kayması sonucu itfaiye aracının merdiveninden düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bilgin'in hayati tehlikesi bulunmadığı, elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

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