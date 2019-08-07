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Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, 3 arkadaşın olası yangına müdahale için ormanlık bölgeye, 50'şer metre aralıklarla koyduğu, içi su dolu 100 bidon, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.  İçmeler Mahallesi'nde pizzacı Ali Demirtaş ile market işletmecisi Dursun Bayri ve amcasının oğlu turizmci Süleyman Bayri, 'Bir bidon su, büyük bir orman yangının önleyebilir' sloganıyla harekete geçti.

Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, 3 arkadaşın olası yangına müdahale için ormanlık bölgeye, 50'şer metre aralıklarla koyduğu, içi su dolu 100 bidon, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
İçmeler Mahallesi'nde pizzacı Ali Demirtaş ile market işletmecisi Dursun Bayri ve amcasının oğlu turizmci Süleyman Bayri, 'Bir bidon su, büyük bir orman yangının önleyebilir' sloganıyla harekete geçti. Otellerden 20'şer kiloluk boş temizlik maddesi bidonlarını toplayan 3 arkadaş, içlerini temizleyerek suyla doldurdu. Esnaf arkadaşlar, 28 Temmuz Pazar günü, İçmeler ile Turunç arasındaki kızılçam ormanlarıyla kaplı 17 kilometrelik yola, 50'şer metre aralıklarla 100 bidonu koydu. 3 arkadaş, 11 gün boyunca bidonları kontrol ederek, suyu azalan ve zarar görenleri yenilemek için bölgeye gitti. Dün kontrol için yine bölgeye giden 3 arkadaş, koydukları bidonların yarısının uçurumdan atıldığını ve kırıldığını gördü. Ayrıca bölgedeki trafik levhalarının kurşunlandığı, beton bariyerlerin ise sprey boyayla yazı tahtasına çevrildiği görüldü.
Duruma tepki gsöteren Ali Demirtaş, "Memleketimizin doğasını gelecek nesillerimize aktarmak için korumak asli görevimizdir. Marmaris'imize gelecek olan tatilciler, doğayı sevmiyorsanız lütfen gelmeyin. Bidonların parçalanması bizleri üzmedi. Tekrar toplar ve yerine yenisini koymaktan gocunmayız. Bizleri üzen bu vurdumduymazlık ve doğaya yapılan saygısızlıktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlarYangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlarYangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlarYangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar

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