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Yangına müdahaleyi evlerinin balkonundan izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, halı yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi, dumandan etkilenirken, binada hasar meydana geldi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, halı yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi, dumandan etkilenirken, binada hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri ise itfaiye görevlilerinin yangın söndürme çalışmalarını evlerinin balkonlarından dikkatle izledi. Buca'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi 694/33 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan halı yıkama dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Sokakta çevre güvenliği alan polis ekipleri de itfaiye görevlileriyle binayı tahliye etti. Bu sırada mahallelinin, ekiplerin çalışmalarını balkonlarda ve sokakta dikkatle izlediği görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, mahalle sakinlerini sık sık uyarırken, yangında Emine Damar, dumandan etkilendi. Sağlık ekibi, Damar'a ambulansta müdahale etti. Emine Damar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Apartman sakinlerinden Hamza Alkan, "Ben aracımı sokaktan çekmek için aşağı inerken, dumanları fark ettim. Hemen zillere bastım. Eşim ve kızım da kendileri dışarı çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü" dedi. Halı yıkama dükkanı, yangında kullanılamaz hale gelirken, apartmanda da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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