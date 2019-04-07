HABER

Yangına söndürme tüpüyle müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de binanın sigorta panelinde meydana gelen yangına, bina sakini Mevlüde Bargan bir kadın yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de binanın sigorta panelinde meydana gelen yangına, bina sakini Mevlüde Bargan bir kadın yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Mevlüde Bargan, çevrede toplananlara da yangın söndürme tüpünü göstererek, "Herkes evinde bulundursun. Herkese tavsiye ederim. İşimize yaradı" dedi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangın, dün akşam 50. Yıl Mahallesi 2318. Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın girişinde bulunan sigorta paneli kısa devre yaptı, kablolar bir anda alev aldı. O esnada bina sakinlerinden Mevlüde Bargan sigortanın attığını düşünerek bina girişine indiğinde kabloların alev aldığını gördü ve evde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Müdahale sonrası kablolardaki yangın kısa sürede söndü.

"HERKES EVİNDE BULUNDURSUN"

Diğer bina sakinleri de yangını itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Mevlüde Bargan olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, yangın söndürme tüpü ile yangını söndürdüğünü söyledi. Bargan, çevrede toplananlara da yangın söndürme tüpünü göstererek, “Herkes evinde bulundursun. Herkese tavsiye ederim. İşimize yaradı" dedi.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!
Ekrem İmamoğlu, Beylik Pazarı'nı ziyaret ettiEkrem İmamoğlu, Beylik Pazarı'nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.