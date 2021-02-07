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Yangına uykuda yakalanan aile komşuları sayesinde ölümden döndü

07.02.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında elektrik tesisatından yangın çıktı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangını fark ederek evdekileri uyandıran komşuları, daha sonra şalterleri indirerek olası bir faciayı engelledi.
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 241. Sokak’ta 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Serte komşusunun dairesinin balkonundan dumanlar yükseldiğini fark etti. İçeride 3 kişinin bulunduğu eve giden Serte, evdekilere durumu haber vererek hemen şalterleri indirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının büyüyerek binaya yayılmaması teselli kaynağı oldu.

"Patlama olmasın diye şalterleri indirdim"
Binanın karşısında oturduğu yerde dumanları fark ettiğini belirten Yaşar Serte, “Bir an ‘herhalde yangın çıkıyor’ dedim. Hemen gidip kapıya vurdum. Ardından ilk önce şalterleri indirdim ki patlama olmasın. Ondan sonra ev sahiplerini kaldırdım. Onlar da herhalde içeride uyuyorlarmış. Daha sonra müdahale ettik ve söndürdük. İtfaiye de gelince olay bitti” dedi.

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