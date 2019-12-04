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Yangına uykuda yakalanan aileyi jandarma havaya ateş ederek uyandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

Artvin’in Şavşat ilçesinde gece devriyesine çıkan Jandarma ekipleri yanmakta olan evdekileri uyandıramayınca uyuyan aileyi havaya ateş ederek uyandırdı ve yangında hayatlarını kaybetmelerini önledi.Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde bir evde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde gece devriyesine çıkan Jandarma ekipleri yanmakta olan evdekileri uyandıramayınca uyuyan aileyi havaya ateş ederek uyandırdı ve yangında hayatlarını kaybetmelerini önledi.
Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde bir evde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada çevrede devriye atan Jandarma ekipleri evin bodrum katının yandığını gördü. Yanan evin sahibi Mubin Yazar ve eşinin evde olduğunu tespit eden ekipler, uyarılara rağmen aile yangını fark etmeyince, tabanca ile havaya ikaz atışı yapıldı. Silah sesine uyanan ev sahipleri yangın büyümeden evden dışarı çıkmayı başardı. Daha sonra Şavşat İtfaiye ekiplerine haber veren Jandarma ekiplerinin yangına yangın tüpü ve yoğun bir çalışma ile toprak atarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken evin bodrum katı kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Mubin Yazar, “Devriye görevi yapan askerlerimiz olmasaydı evimiz tamamen yanardı. Hatta evin içerisine duman sızınca uykudan uyanmamız zor olacağı için daha büyük tehlike ile karşı karşıya kalabilirdik. İlçemiz Jandarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsem az olur” İfadelerini kullandı.

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