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Yangına uykuda yakalandı

28.12.2020 18:13 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 0116 Sokaktaki 2 katlı evin ikinci katında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden komşular, evin damında oturan ve hasta olan Şükran Beyazpirinç (60) adlı kadını kurtardılar.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde içerde kalan 63 yaşındaki Şevket Beyazpirinç isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinin ölümü duyan Şükran Beyazpirinç gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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