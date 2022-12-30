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  4. Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce şaşkına döndü

Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce şaşkına döndü

30.12.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da İran uyruklu bir kişi, evinin balkonunda çıkan yangını itfaiye gelince öğrendi. Neye uğradığını anlamayan şahıs, içeride uyuduğunu belirterek yangından haberinin olmadığını bildirdi.

Yangın saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin balkonunda çıktı. İkinci katın balkonundan yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekipler, açtıkları merdivenle balkona ulaştı. Yangında, odun yığınları ve plastik malzemeler ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangına odunların üzerine bırakılan içi köz dolu soba kovasının neden olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, açtıkları kapıdan balkona gelerek yangın yerinde inceleme yaptı. Bir süre sonra odada uykuda bulunan ev sahibi İran uyruklu Beyzad Huseyni balkona geldi. Ne olduğunu anlayamayan Huseyni, yangından haberinin olmadığını, sabah işten gelip hemen uyuduğunu söyledi. Yangın sonucu küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

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