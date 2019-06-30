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Yangına uykuda yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya’da 5 katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın zemin katında gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Antalya’da 5 katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın zemin katında gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki iş yerine ve apartmanın diğer katlarına sıçradı. Gece uykularından uyanan ev sakinleri ile yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sonrası bir daire ile market kullanılamaz hale geldi. Yangında üst ve yan tarafta bulunan daireler de hasar gördü.
Olayın görgü tanıklarından Ulaç Sarıçobanoğlu, “Birden alevler yükselmeye başladı. İtfaiye söndürme işleminin ardından alevler söndü, bu sefer dumanlar yükselmeye başladı. İçeride insanlar vardı ama itfaiye onları çıkardı” dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar
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