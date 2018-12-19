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Yangında 2 kardeşin ölümüne ilişkin davada anne ve babaanneye beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki iki kardeşin ölümüne ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanıklar anne Öznur G.

Yangında 2 kardeşin ölümüne ilişkin davada anne ve babaanneye beraat

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki iki kardeşin ölümüne ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanıklar anne Öznur G. ve babaanne Satiye K., beraat etti.
​İhsangazi ilçesi Çay Mahallesi, Çakıroğlu Sokak'ta oturan Öznur ve Davut G. çiftine ait iki katlı evde, 24 Mart 2016 tarihinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, evde tek başlarına bırakılan Eda (2) ve Zeynep G. (4) kardeşler, hayatını kaybetti.
Olayın ardından çocukların ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla anne Öznur G. ile babaanne Satiye K. hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar, karar duruşmasına katılmadı.
Mahkeme heyeti, olayda kusuru bulunmadığına hükmettiği sanıklardan babaanne Satiye K. hakkında berat kararı verirken, anne Öznur G. için de ailenin daha çok mağdur olmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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